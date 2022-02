نجم باريس السابق: مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد في هذه الحالة

2022/02/23 | 15:49 - المصدر: يس عراق

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain looks on during the UEFA Champions League group A match between Manchester City and Paris Saint-Germain at Etihad Stadium on November 24, 2021 in Manchester, England.



(Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

يس عراق: متابعة

استمر الحديث عن النجم الفرنسي كيليان مبابي في الأيام القليلة الماضية بصورة كبيرة، وذلك مع اقتراب عقده من النهاية مع نادي باريس سان جيرمان وعدم حسم مستقبله حتى الآن، ويعتقد روثين لاعب باريس السابق أنه بالإمكان أن يبقى مع باريس في حالة تخطي ريال مدريد في دوري الأبطال.

سجل كيليان مبابي هدف الفوز لفريق المدرب موريسيو بوتشيتينو أمام ريال مدريد في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، وأصبح النادي الفرنسي في وضع جيد قبل لقاء العودة في مدريد.

لم يتبق على عقد مبابي الحالي سوى 4 أشهر، ولم يتم التجديد مع اللاعب بعد وذلك في ظل ارتباطه المستمر بالانتقال إلى ريال مدريد حسب وسائل الإعلام والصحافة الأوروبية.

تأهل باريس على حساب الريال قد يُغير رأي مبابي

لكن اللاعب السابق جيروم روثين كشف عن سيناريو مثير في حديثه لإذاعة آر إم سي : “وفقاً لمعلوماتي فقد تغيرت العلاقة بين مبابي و باريس سان جيرمان”.

استطرد: “في السابق كانت هناك حقيقة أنه سيغادر بنسبة 99%، ولكن اليوم احتدمت الأمور كثيراً لدرجة أن النسبة قلت إلى 65%”.

يعتقد جناح منتخب فرنسا السابق بأن نجاح باريس في تخطي ريال مدريد سيكون له أهميته في إقناع مبابي بنجاح المشروع الرياضي للنادي : “التأهل ضد ريال مدريد يمكن أن يغير الأمور لصالح باريس..من المهم أن نقول ذلك”.

