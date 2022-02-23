نابولي يستقبل برشلونة في قمة مباريات الدوري الاوروبي

2022/02/23 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتجه الأنظار الخميس إلى ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” حيث القمة الحامية المفتوحة على كافة الاحتمالات بين نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم.

و تبقى حظوظ نابولي وبرشلونة قائمة في بلوغ الدور ثمن النهائي بتعادلهما ذهابا 1-1 وإلغاء قاعدة ترجيح الأفضلية بالأهداف المسجلة خارج القواعد، وبالتالي فإن فوز أحدهما وحده يمنحه بطاقة التأهل.

وعلق مدرب برشلونة تشافي هرنانديس على المواجهة قائلا “إنها مباراة نهائية أخرى.



علينا أن نواصل.



لسنا في وضع جيد، هذا هو واقعنا.



ولكن هناك ديناميكية جيدة، أرى ذلك.



علينا فقط أن نكون أكثر موثوقية، وأكثر اتساقًا، وفوق كل شيء، أن نعرف كيف ندافع بالكرة”.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد شوطه الثاني الواعد أمام نابولي ذهابا عندما قلب تخلفه بهدف للبولندي بيوتر جيلينسكي (29) إلى تعادل بهدف لوافده الجديد فيران توريس (59 من ركلة جزاء)، وفوزه الرائع الذي تلاه في الدوري المحلي على حساب مضيفه فالنسيا (4-1) الأحد.

ولا تختلف حال نابولي عن برشلونة بخصوص إنقاذ الموسم بعد خروجه من ثمن نهائي كأس إيطاليا بخسارة مدوية امام فيورنتينا 2-5، وإن كانت حظوظه للتتويج بالدوري لا تزال قائمة حيث يتخلف بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر، لكنه تلقى ضربة موجعة في صراعه مع شريكه إنتر ميلان حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل، وذلك بسقوطه في فخ تعادل مخيب وصعب أمام كالياري الثامن عشر 1-1 الأحد.

ويعول نابولي على عاملي الأرض والجمهور للإطاحة بالنادي الكاتالوني وحجز بطاقته الى ثمن النهائي المقرر سحب قرعته الجمعة.

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