إصابة لاعب وسط يوفنتوس ماكيني بكسر في قدمه

2022/02/23 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ،اليوم الأربعاء، إصابة لاعب وسطه الدولي الأميركي ويستون ماكيني بكسور في قدمه اليسرى تعرض لها في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد فياريال الإسباني (1-1) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت متحدثة باسم نادي “السيدة العجوز” إن اللاعب الدولي الأميركي البالغ من العمر 23 عاما يعاني من “كسور في مشط القدم”.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن هذه الإصابة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وتعرّض ماكيني للإصابة في الدقيقة 80 عقب تدخل للمدافع الأيمن لفياريال الدولي الإكوادوري برفيس إستوبينيان، وعانى كثيرا من أجل العودة إلى الملعب قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 81 للسويسري دنيس زكريا.

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