وزير النفط: مساع لتجهيز 1.5 مليون طن من الغاز القطري لدعم منظومة الكهرباء في العراق

2022/02/23 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار ، اليوم الثلاثاء، عن نقاش اولي لتجهيز مليون ونصف طن من الغاز القطري وتهيئةمنشآت الاستلام، لدعم منظومة الكهرباء بما تحتاجه من الغاز.

وقال عبد الجبار في بيان على هامش لقاءه بنظيره القطري سعد الدوسري في الدوحة تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق سوفيكون من كبار المصدرين لمادة LPG والقطرة الثقيلة من الغاز في السنوات المقبلة".

وأضاف انه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، لا سيما في مجال ضخ الاستثمارات القطرية في قطاعالغاز والطاقة، والمسائل المهمة ذات الاهتمام المشترك".

وتابع انه "تم الاتفاق على استمرار الاتصالات والمباحثات للتوصل الى صيغ تسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة".

وكان وزير النفط قد وصل الى دولة قطر يوم الاثنين، ترأس فيها وفدا وزاريا يضم عدد من المسؤولين في زيارة رسمية لحضورمنتدى الدول المصدرة للغاز.

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