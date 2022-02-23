2022/02/23 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجابة وزارة التربية على سؤال نيابي متعلق بشهادة الكاظمي (وثيقة)

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