2022/02/23 | 16:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبداللهيان مستقبلا نظيره العماني: مستعدون للتفاوض مع السعودية ولا سبيل لحل أزمات المنطقة إلا بالحوار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/23 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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