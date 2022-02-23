2022/02/23 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة توجه المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/23 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).