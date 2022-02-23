خوشناو: الديمقراطي زاحم الاتحاد على استحقاقه ونحترم قرارات المحكمة

2022/02/23 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشاو، الاربعاء، إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية مرحب بها، موضحاً أن الديمقراطي الكردستاني زاحم الاتحاد على استحقاقه.وقال خوشناو في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني زاحم الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية “، مشيراً إلى أن “منصب الرئاسة حق الاتحاد الوطني وحظوظ برهم صالح مرتفعة”.وأضاف […]

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