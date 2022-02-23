سلطات كييف لن تحميهم.. اجراء لروسيا يخص موظفي بعثاتها في أوكرانيا

2022/02/23 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن الدبلوماسيين الروس تلقوا تهديدات بالعنف الجسدي.ص

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