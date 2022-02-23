2022/02/23 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان ، أنها “سجلت 1736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2963 شخصا للشفاء”.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة بكورونا 20 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 50265”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل ارتفاع طفيف باصابات كورونا وتراجع الوفيات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل ارتفاع طفيف باصابات كورونا وتراجع الوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).