الاتحاد الأوروبي يفكر في نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا

2022/02/23 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التفكير جدياً بإمكانية نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في أيار/مايو المقبل من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، على خلفية النزاع بين موسكو وكييف.

جاء ذلك عقب تعرّض الاتحاد الأوروبي، لانتقادات حادّة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما جدّد في وقت سابق تأكيده على أنه لا يعتزم نقل المباراة من روسيا،، وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه يراقب الوضع في روسيا باستمرار وعن كثب، وليس من المخطط تغيير موقع استضافة المباراة، هذا وطرحت وسائل إعلام تقارير، تفيد بامكانية نقل النهائي إلى ملعب ويمبلي في لندن.

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