الإمارات.. وزير الخارجية يتصل بنظيره الروسي للتأكيد على

2022/02/23 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، "المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمنام المشترك" وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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