وزير التربية يبحث مع محافظ الانبار المعوقات المؤثرة على سير العملية التربوية في المحافظة

2022/02/23 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وزير التربية علي حميد الدليمي ، اليوم الاربعاء، محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ، وبحث معهُ العديد من القضايا والمواضيع التي تهم الشأن التربوي والتعليمي والجهود المشتركة بين الوزارة والحكومات المحلية في البلاد.وذكر بيان للوزاره تلقته “ايرث نيوز ” ان “اللقاء تناول بحث أوجه التقارب ووجهات النظر بين الجانبين وسُبل تعزيزها […]

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