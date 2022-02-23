العراق يواصل نتائجه المشرفة في بطولة البارالمبية لغرب اسيا

2022/02/23 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حصد منتخب العراق، على تسعة اوسمة ملونة في اليوم الرابع لمنافسات بطولة غرب اسيا المقامة احداثها في العاصمة البحرينية المنامة.وقال الامين العام للجنة البارالمبية لوكالة احمد العاني في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، “نال لاعبينا في فعالية تنس الطاولة ستة اوسمة ملونة خمسة ذهبية وواحدة فضية، فيما احرز منتخب الريشة الطائرة […]

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