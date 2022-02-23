يعاني جميعنا من آلام الظهر.. إليكم 3 تمارين سهلة لتخفيفها

2022/02/23 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للهاتف المحمول والكمبيوتر إلى مشاكل في الظهر.ويومًا بعد يوم، يمكن أن يتسبب ذلك في شدّ الأربطة وجعل العمود الفقري في وضع منحني.يعرض أخصائيان مشهوران في العلاج الطبيعي على موقع "يوتيوب"، بوب شروب وبراد هاينك، 3 تمارين سهلة لتصحيح هيئة الجسم وتخفيف آلام الجزء العلوي من الظهر.

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