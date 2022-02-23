مطار هيثرو يتكبد خسائر للعام الثاني على التوالي بسبب كوفيد

2022/02/23 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مطار هيثرو في لندن ،اليوم الأربعاء، أنه قلص خسائره قبل اقتطاع الضرائب العام الماضي إلى 1,8 مليار جنيه إسترليني، لكنه استقبل أقل عدد من الركاب منذ 50 عامًا.

وأكد المطار في بيان أن عدد الركاب انخفض إلى 19,4 مليون في العام الماضي، وهو “الأدنى منذ عام 1972” وكان “المطار الأوروبي الوحيد الذي شهد انخفاضاً في عدد الرحلات العام الماضي، بسبب فرض القيود الأكثر صرامة على السفر” في المملكة المتحدة مقارنة بالاتحاد الأوروبي.

وتكبد المطار خسائر قبل الضرائب بلغت ملياري جنيه في 2020.



وبذلك بلغت الخسائر التراكمية منذ بداية الوباء 3,8 مليار جنيه.

واوضح مطار هيثرو أن تقليص التكلفة، 870 مليون جنيه إسترليني على مدى عامين، “ساهم في تقليل الخسائر السنوية”.



في حين انخفض الشحن بنسبة 12% عن مستويات ما قبل الجائحة.

إذ لم يتم توزيع أي أرباح في عام 2021، ولم يكن من المتوقع بالفعل تسديد أي أرباح في عام 2022، فإن الانتعاش قد بدا يلوح للشركة التي اشارت إلى أن لديها سيولة بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني “ما يكفي لدعم الانتعاش”.

قال البيان إن عدد المسافرين حاليا يقل بنسبة 23% مما كان متوقعا، لكن قطاع السياحة يأمل أن يكون عدد الركاب في موسم الصيف ضخماً.

واضاف بيان المطار أنه “يتوقع ان يرتفع عدد البريطانيين المغادرين” إلى الوجهات المشمسة خلال العطلة الصيفية، حيث من المرجح أن يبلغ هدفه المتمثل ب 45,5 مليون مسافر هذا العام.

ورفعت لندن معظم قيودها المرتبطة بكوفيد-19، إلا أن السفر، بغرض العمل أو السياحة، إلى المملكة المتحدة لا يزال متضررا بسبب فرض الاختبار في البلدان الأخرى و”لا نتوقع أن يعود السفر إلى مستويات ما قبل الوباء حتى يتم رفع جميع القيود”، حسب هيثرو.

المصدر:AFP

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