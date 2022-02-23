2022/02/23 | 16:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من السعودية .. الدكتور عبد الرزاق الشمري يهنئ العراقيين بعودة العراق لحضنه العربي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من السعودية .. الدكتور عبد الرزاق الشمري يهنئ العراقيين بعودة العراق لحضنه العربي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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