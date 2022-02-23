الصحة ترهن إلغاء مسحة المسافرين وتخفيف الإجراءات الوقائية بأمر مهم

2022/02/23 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحصت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عدد العراقيين المتلقين للقاح فيروس كورونا، فيما رهنت إلغاء مسحة المسافرين وتخفيف الإجراءات الوقائية بأمر مهم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "خبراء الصحة العامة والرصد الوبائي واللجان الاستشارية في وزارة الصحة يتابعون الموقف الوبائي العالمي والاقليمي والإجراءات الاخيرة التي تتخذها بعض الدول في تخفيف الاجراءات الوقائية، وخاصة بما يتعلق بإلغاء فحص المسحة (PCR) لغرض السفر وكذلك بعض الاجراءات المتعلقة بالدوام في المدارس والجامعات وإقامة التجمعات البشرية بعد أن حققت نسب عالية من التغطية من تطعيم مواطنيها بلقاح كوفيد 19 والتزام مواطنيها بالإجراءات الصحية الوقائية"، لافتتة الى انها "تتطلع للوصول الى رفع تلك الاجراءات أسوة بتلك الدول بعد ان نصل الى نسبة عالية من تطعيم السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأكدت الوزارة، إنه "ومن هذا المنطلق نهيب بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن بالتوجه الى المراكز الصحية المنتشرة في كافة المناطق لتلقي اللقاح لتحقيق النسبة المطلوبة لنتمكن من رفع الإجراءات الوقائية التي تقلل من حرية المواطنين في ممارسة حياتهم اليومية".

وبينت: "لقد ثبتت فعالية اللقاح ومأمونيته بدليل قاطع من خلال الدراسات العلمية الرصينة، وكذلك اثبتت الدراسات الاحصائية في وزارتنا أن أغلبية الرقود للمرضى في المستشفيات أثناء الموجة الأخيرة هم من غير الملقحين وكذلك لم تسجل فرق الرصد للوزارة طيلة الفترة الماضية ولحد الآن أية مضاعفات خطرة ناتجة عن اللقاحات بالرغم من وصول عدد الملقحين الى 10 ملايين مواطن تقريبا وهذا يثبت مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي مبرر للتردد في تلقيها من قبل بعض المواطنين".

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