بالصور.. الكاظمية تتشح بالسواد إحياءً لذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر

2022/02/23 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع/ تصوير: حسين الوناناتشحت مدينة الكاظمية المقدسة بالسواد ومظاهر الحزن، بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر (ع) التي تصادف يوم الأحد المقبل.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "جموع الزائرين واصلوا سيرهم على الأقدام من مختلف مناطق العاصمة بغداد والمحافظات باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة، لاحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)". وأضاف، أن "سرادق الخدمة نصبت ومواكب العزاء هيئت لاحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، مبينا أن "العاصمة بغداد شهدت اجراءات امنية مشددة مع انسيابية بحركة العجلات".

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