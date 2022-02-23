تحالف عزم يوجه رسالة بعد تحرر العراق من “ربقة” التعويضات

2022/02/23 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي اليوم الاربعاء، رسالة وذلك بعد تحرر العراق من “ربقة” التعويضات.وقال السامرائي في تغريدة على تويتر واطلعت عليها “ايرث نيوز ” انه “اليوم تحرر العراق من ربقة التعويضات التي أرهقته لثلاثين عاماً؛ وصار من اللازم التخطيط لاستراتيجية فاعلة في مجال الإستثمار المصرفي في القطاعين الحكومي والخاص.ودعا […]

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