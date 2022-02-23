الصحة: وصول عدد الملقحين الى 10 ملايين في العراق

2022/02/23 | 16:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهيب بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن بالتوجه الى المراكز الصحية .

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