ضبط (ادوية متنوعة ومواد تجميل وانابيب تفريغ مياه مطاطية) في ام قصر الشمالي

2022/02/23 | 16:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط (ادوية متنوعة ومواد تجميل وانابيب تفريغ مياه مطاطية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر اعلام الهيأة في بيان، انه “بجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط […]

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