صحيفة امريكية: اردوغان مصر على مواصلة صفقات الطاقة مع كردستان رغم المشاكل القانونية

2022/02/23 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ، الاربعاء، ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عازم على المضي قدما في صفقات الطاقة مع اقليم كردستان العراق حتى مع استمرار تأثر مشروع الغاز المستقبلي ووقوعه في مستنقع قانوني وفني ومالي.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” حكم المحكمة العراقية العليا باعلان عدم دستورية قانون […]

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