2022/02/23 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتزامه مواصلة الدبلوماسية الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لتحقيق انفراجة لأزمة أوكرانيا.جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان، ونقلها الموقع الإخباري التركي الرسمي “تي آر تي خبر”.وقال الرئيس التركي في تصريحاته: “سنواصل دبلوماسيتنا الهاتفية مع بوتين، وآمل أن نحقق نتائج جيدة”.وطالب أردوغان […]

ظهرت المقالة أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجة للأزمة الأوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجة للأزمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجة للأزمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).