آلا طالباني: من الصعب انتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب

2022/02/23 | 16:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استبعدت النائبة السابقة آلا طالباني، الأربعاء، انتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، فيما أشارت إلى أن الأمر مرهون بحصول توافق شيعي على تشكيل الحكومة.

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وقالت طالباني خلال ندوة تابعها "ناس"، (23 شباط 2022)، "من الصعب انتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، وأن المشكلة لا تتعلق بخلاف الحزبين الكرديين بشأن المرشح للمنصب فقط، بل مرهونة بحصول توافق شيعي بشأن الحكومة المقبلة".

وأضافت، "من دون وجود رؤية لمرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيتم تأجيل هذا الاستحقاق وان قرار الاتحادية اليوم لتأجيل الدعوى يمكن ان يكون مهلة إضافية للتوصل الى اتفاق بين الاطراف المتنافسة".

وأكدت، أن "الديمقراطي مصر على تسنم الرئاسة بغض النظر عن اسم مرشح اليكيتي وان هوشيار زيباري قدم اوراق ترشيحه قبل ان يقدمه د.



برهم صالح ملف ترشيحه للرئاسة".

وشددت طالباني على أن "التوافق هو الحل الأمثل للجميع وبخلافه سيتضرر جميع الأطراف وفي مقدمتهم الكرد خاصة في ملفات تمرير الموازنة".

وبينت، أن "الصدريين ينوون تعديل الدستور وان الاتحاد الوطني لا يمكن أن ينخرط وحده في تحالف يقرر هذا الملف الشائك الذي يحتاج إلى توافق عريض ليس بين الأطراف السياسية فقط بل الشارع العراقي والكردي".

في السياق: مرشح ’تسوية’ لسباق رئاسة الجمهورية العراقية يضع شرطاً لانسحابه

وأجلت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، البت في حكم فتح باب الترشيح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية.





وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرتين.

وذكر إعلام المحكمة في بيان مقتضب، تلقاه "ناس" (23 شباط 2022)، أنّ "المحكمة الاتحادية تعقد جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في ٢٠٢٢/٢/٨".

وبحسب قرار الاتحادية فإن التأجيل إلى اليوم الأول من الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الوطني الكردستاني، إن المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية غير مطروح لغاية الآن، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب موافقة الهيئات القيادية.

عضوة الهيئة القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني بليسة جبار فرمان أوضحت لـ"ناس"، (15 شباط 2022): أن "اجتماعات بافل طالباني مع زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لم تتمخض عنها نتائج ملموسة، والاتحاد الوطني مازال مصراً وماضياً في ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية رغم ترشيحات الديمقراطي الكردستاني".

وأضافت، أن "تغيير المرشحين بمرشح توافقي بين الجانبين يتطلب موافقة الهيئات القيادية في الاتحاد وهذا غير مطروح الآن ونحن بانتظار حكم المحكمة الاتحادية على قرار اعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية من قبل رئاسة البرلمان بعد انتهاء المهلة المقررة للترشيح والانتخاب".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت سابق، رسمياً ترشيح ريبر أحمد لخوض سباق رئاسة الجمهورية.

وذكر المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، أنه "بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية العراقي، ومن اجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح رسميا ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان كمرشح للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأدناه السيرة الذاتية لريبر أحمد الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

ريبر أحمد خالد - وزير الداخلية

- مواليد 1968

- محل الإقامة : أربيل - بيرمام

- التحصيل الدراسي :

ماجستير في مجال الامن الوطني من جامعة الامن الوطني العراقية في بغداد عام 2007

بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة صلاح الدين – أربيل 1997

- خبرات العمل:

عسكريا، رتبته لواء

شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كردستان منذ 2012

عمل كمدير لتحليل الاخبار في وكالة حماية الامن في اقليم كردستان 2005-2012

عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005

- العمل التنظيمي والحزبي

انتخب كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997

ترقى الى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1997

اختير كعضو في مكتب شاندر لاعمار كردستان منذ عام 2000

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