على شفير الكارثة.. الجفاف يهدد الملايين في القرن الأفريقي

2022/02/23 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا، مرورا بالصومال، تواجه منطقة القرن الأفريقي جفافا يثير قلق المنظمات الإنسانية إذ يهدد بالجوع 13 مليون شخص.

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