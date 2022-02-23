العراق يسجل انخفاضا بإصابات كورونا خلال ال24 ساعة

2022/02/23 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي

لجائحة كورونا في العراق ليوم

الاربعاء، ارتفاعاً طفيفاً باعداد

الاصابات وانخفاضاً باعداد الوفيات.

وبحسب جدول البيانت اليومي للموقف

الوبائي الصادر عن وزارة الصحة،

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