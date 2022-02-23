دراسة مثيرة بشأن صحة السيدات اللاتى يقمن بأعمال المنزل والطبخ

2022/02/23 | 16:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللاتي يغسلن الأطباق بانتظام وينظفن المنزل ويطبخن وجبات الطعام بأنفسهن يتمتعن بقلوب أكثر صحة من اللاتي يجلسن في وضعية الراحة ويتعاملن مع الأمور بسهولة، وتابع العلماء في جامعة كاليفورنيا 5500 امرأة طُلب منهم ارتداء أجهزة تتبع الحركة لمدة أسبوع.وأظهرت النتائج وفقا لجريدة ” dailymail” أن النساء […]

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