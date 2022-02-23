"أصبح أكثر عزلة وصلابة".. ماكرون يروي لصحفيين كيف وجد بوتين خلال زيارته روسيا

2022/02/23 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤخرًا نظرة ثاقبة نادرة على سلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إنه "تغير" في العامين الماضيين منذ لقاء الزعيمين شخصيًا في وقت سابق، وفقًا لمصدر من قصر الإليزيه.

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