الشيخ حمودي يدعو لتحويل نسبة الـ (5%) من الأموال التي كانت تدفع كتعويضات للكويت الى صندوق الأجيال

2022/02/23 | 16:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس المجلس الأعلى الأسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاربعاء، الى تحويل نسبة الـ (5%) من الأموال العراقية التي كان العراق يسددها للكويت الى “صندوق الأجيال” وتوظيفها في مشاريع استثمارية وتنموية وفق خطة حكومية مدروسة لاسيما في قطاعات (التربية والصحة ورعاية الطفولة والأمومة والعوائل الفقيرة) .واعتبر الشيخ حمودي في بيان، انه “بمناسبة […]

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