موسكو تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

2022/02/23 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت روسيا، اليوم الأربعاء، إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا.وأكد الناطق باسم السفارة الروسية في كييف دينيس غولينكو أن عملية الإجلاء جارية ولم يعد العلم الروسي يرفرف على سطح السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية وكان العديد من الأشخاص يخرجون حاملين حقائب”.وأضاف غولينكو أن “العديد من السفارات الغربية أجلت أيضا جزءا من طواقمها […]

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