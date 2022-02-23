الحدود ينفرد بصدارة المجموعة الأولى من دوري الدرجة الاولى بكرة القدم

2022/02/23 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انفرد نادي الحدود، اليوم الأربعاء، بصدارة المجموعة الأولى من دوري الكرة للدرجة الأولى بعد فوزه المهم اليوم الأربعاء على المرور بهدف دون مقابل ليبتعد عن ملاحقه دهوك الذي تعثر في ملعب الكوفه عندما تعادل مع أصحاب الدار بهدف لكل فريق.

فيما تعثر ثالث المجموعة الرمادي هو الاخر عندما تعادل على ملعبه مع الدفاع المدني. و بعد نتائج مباريات اليوم أصبح رصيد الحدود 37 نقطة بعده دهوك بفارق خمس نقاط عندما جمع 32 فيما ابتعد الرمادي جدا عن المنافسة و برصيده 27 نقطة فقط.

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