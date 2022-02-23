بالفيديو.. اطفال يتحدون اخطر طرق العراق من اجل العلم

2022/02/23 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو لمواطن رصد من خلال كاميرا هاتفه لحظة مرور اطفال صغار طريق كركوك- بغداد في ناحية العظيم شمال ديالى او مايعرف بطريق الموت باعتباره اخطر الطرق البرية في العراق على الاطلاق بسبب فاتورة الضحايا الدامية سنويا لكثرة الحوادث ومنها الدهس.

ويظهر الفيديو رغم خطورة الطريق الا ان الاطفال يضطرون للعبور يوميا في مجازفة من اجل تلقي العلم ورغم دعوات بناء جسور لعبور المشاة او انشاء مطبات اصطناعية تسهم في تخفيف سرعة المركبات الا ان الوضع باق على وضعه رغم تكرار حوادث الدهس بين فترة واخرى.

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