خلال أقل من ساعة.. فريق أمني يكشف هوية إرهابي قتل بـ

2022/02/23 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، عن نجاح فريق امني من كشف هوية ارهابي قتل شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "فريق امني نجح وخلال اقل من ساعة من كشف هوية ارهابي قتل في اشتباك مع قوات الفرقة الاولى للجيش العراقي شرق ديالى اثناء محاولته مع عنصر اخر شن هجوم مباغت على نقطة مرابطة في العمق".

واضاف المصدر،ان "القتيل عراقي ومن سكنة ديالى ويعمل كسائق صهريج لنقل المياه وفق المعلومات الاولية"، لافتا الى ان "القتيل ينشط ضمن ما يسمى بالخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة".

وأشار المصدر إلى "وجود تفاصيل اخرى قيد التحقيق بالوقت الراهن".

هذا وكانت قوة من الفرقة الاولى للجيش العراقي قتلت ارهابي اثناء الاشتباك معه شرق ديالى.

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