2022/02/23 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط أدوية متنوعة ومواد تجميل وأنابيب تفريغ مياه مطاطية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنها "تمكنت بجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط أدوية متنوعة ومواد تجميل منتهية الصلاحية وانابيب تفريغ مياه مطاطية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).