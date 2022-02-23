روسيا تهاجم غوتيريش .. وتعد برد قوي على العقوبات الامريكية

2022/02/23 | 17:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات.

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