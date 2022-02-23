ليأكلوا البسكويت…أو ينتحروا..!!

2022/02/23 | 17:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش..قالوا لها “إن الشعب جائع”..فقالت لهم الملكة ماري أنطوانيت “إذا لم يجد الشعب الخبز فليأكل البسكويت أو ليحرق نفسه”، ثورات الربيع العربي في تونس إبتدأت شرارتها بمواطن أضرم في نفسه النار جراء الغلاء ورغيف الخبز، بالتأكيد أن مفهوم الجوع أكبر من محدودية عقولكم الصغيرة التي ربما تقارن هذا الجوع بربطات […]

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