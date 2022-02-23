آلاف الكويتيين ينعون الطفل المنشد

2022/02/23 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد العجمي أحد نجوم مواقع التواصل في الكويت رغم عمره الذي لم يتجاوز 10 سنوات

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