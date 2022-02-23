الزوراء يفتقد لخدمات ثلاثة لاعبين في مواجهة الطلبة

2022/02/23 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الزوراء الرياضي، غياب ثلاثة لاعبين عن صفوف الفريق في مباراته المقبلة أمام الطلبة بدوري الكرة الممتاز.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “فريق الزوراء انهى تحضيراته لمواجهة الطلبة غداً في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز”.واوضح ان “الفريق سيفتقد لخدمات اللاعبين احمد سرتيب […]

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