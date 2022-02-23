2022/02/23 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في سبع سنوات مع اتضاح أن الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لن تعطل إمدادات النفط على الأرجح.

وهبط خام برنت 59 سنتا أو 0.6 في المئة، إلى 96.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:27 بتوقيت غرينتش بعدما سجل 99.50 دولار يوم أمس (الثلاثاء)، الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2014، حسب وكالة أنباء “رويترز”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، بما يعادل 0.8 في المئة، إلى 91.15 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 96 دولارا أمس.

وقفزت الأسعار أمس بفعل المخاوف من تضرر إمدادات الطاقة جراء العقوبات الغربية على روسيا بسبب إرسالها قوات إلى منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع مع تبدد المخاوف حيال الإمدادات بسبب عقوبات روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتراجع مع تبدد المخاوف حيال الإمدادات بسبب عقوبات روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).