النفط العراقية تبحث في الدوحة سبل زيادة صادرات الغاز الإيراني

2022/02/23 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ،اليوم الأربعاء، عن نقاش اولي لتجهيز مليون ونصف المليون طن من الغاز القطري وتهيئة منشآت التسلم، لدعم منظومة الكهرباء بما تحتاجه من الغاز.

وقال عبد الجبار في بيان على هامش لقائه بنظيره القطري سعد الدوسري في الدوحة، ان العراق سوف يكون من كبار المصدرين لمادة الغاز المسال والثقيل في السنوات المقبلة.وأضاف انه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ولا سيما في مجال ضخ الاستثمارات القطرية في قطاع الغاز والطاقة، والمسائل المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وتابع انه تم الاتفاق على استمرار الاتصالات والمباحثات للتوصل الى صيغ تسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة.

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