2022/02/23 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يختبر تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” حالياً ميزة جديدة تتعلق بالمكالمات الصوتية.‏

فقد بدأ التطبيق باختبار واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالاً موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية، وفق تقرير لموقع “وابيتا إنفو” التقني.

أما الغرض منها فهو إعلام المستخدم بجميع الذين يتحدثون.

يأتي هذا بعدما أعلن واتساب مؤخراً عن طرح تحديث آخر لمستخدمي “آيفون” و”آيباد”، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أي أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.

إلى ذلك من المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات الأخرى، وحتى الرغبة بالاستماع إلى الرسالة الصوتية في نفس الوقت.

ومن التحديثات الجديدة التي طرحها واتساب خلال الفترة الأخيرة أيضاً، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة جديدة يختبرها “واتساب” تتعلق بالمكالمات الصوتية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزة جديدة يختبرها “واتساب” تتعلق بالمكالمات الصوتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).