شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يثمن قرار اخراج العراق من الفصل السابع ويعده بداية جديدة لاستعادة دوره في نشرة الـ 4

2022/02/23 | 17:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s9h-oRXAdVY

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