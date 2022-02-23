اجراء “عالمي” من وزارة البيئة بخصوص النباتات المخدرة في العراق

2022/02/23 | 17:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري، الاربعاء، بتعميم قائمة باسماء النباتات المخدرة لمنع دخولها عبر المنافذ الحدودية.وقال الشمري لـوكالة /المعلومة/، ان “البيئة اصدرت قائمة بأسماء نباتات مخدرة لمنع دخولها عبر المنافذ الحدودية العراقية بالاضافة الى تعميمها على المشاتل في ديالى وبقية المحافظات لمنع زراعتها او بيعها لانها ضمن القائمة السوداء”، مبينا أن […]

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