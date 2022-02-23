غداً.. انطلاق جولة جديدة من دوري الطائرة الممتاز

2022/02/23 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنطلق يوم غدٍ الخميس منافسات التجمع الاول للأندية الأربعة المرشحة للشباب تولد (2003-2004) والتي ستحتضنها قاعة رعايه الموهبة في الديوانية بإقامة لقائين.وسيقص شريط افتتاح المواجهات فريقي الجيش والشرطة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً تليها مواجهة مهمة بين غاز الجنوب والحبانية.وفي اليوم التالي يلاعب الجيش فريق الحبانية في تمام الساعة الثانية […]

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انطلاق جولة جديدة من دوري الطائرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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