عمليات بغداد تصدر توجيها يخص هذه الشريحة

2022/02/23 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني==============تؤكد قيادة عمليات بغداد على التوجهات السابقة بشأن تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية وعدم مطالبتها بكتاب ( تسهيل مهمة) قيادة عمليات بغداد لكون العمل به ملغى.كما نود ان بين انه في حال اي استفسار عن هذا الموضوع الاتصال بقسم اعلام قيادة عمليات بغداد وعلى الرقم (07710761395).===============٢٣ شباط ٢٠٢٢

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