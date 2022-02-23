اعتقال قاتل ثلاثة أشخاص بعد خمس دقائق من جريمته بالكوت

2022/02/23 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم خلال خمسة دقائق من ارتكابه جريمة قتل (3) اشخاص في مدينة الكوت

وقال اعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بجهود ومهنية عالية وخلال وقت قياسي وبعد خمسة دقائق من تلقي اخبار عن حادث قتل (3) اشخاص تمكنت مديرية شرطة واسط والاجهزة الاستخبارية المتواجدة في محافظة واسط وبالتعاون مع اهالي منطقة حي الجوادين تكشف ملابسات الحادث وتلقي القبض على المتهم".

وأضاف ان "قائد شرطة محافظة واسط اللواء احمد صالح الزركاني وجه بتشكيل فريق عمل من ضباط تحقيق اكفاء ،وعلى الفور تم اعتقال المتهم ومواجهته بالادلة المتوفرة ضده والذي اعترف بالتهمة المسندة اليه"، مبينا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".

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