عمليات بغداد توجه بعدم مطالبة الكوادر الإعلامية بكتاب

2022/02/23 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع وجهت عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بتسهيل مهمة الكوادر الإعلامية وعدم مطالبتها بكتاب "تسهيل مهمة". وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة لانباء العراقية ( واع)، إن "قيادة عمليات بغداد تؤكد على التوجيهات السابقة بشأن تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية وعدم مطالبتها بكتاب (تسهيل مهمة) قيادة عمليات بغداد لكون العمل به ملغى".ونوهت الى أنه "في حال اي استفسار عن هذا الموضوع الاتصال بقسم اعلام قيادة عمليات بغداد وعلى الرقم (07710761395)".

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