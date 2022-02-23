كييف تطالب الغرب وروسيا بضمانات أمنية “فورية”

2022/02/23 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأربعاء، الغرب وموسكو بتقديم ضمانات أمنية “فورية” ترمي إلى تجنيب بلده غزوا روسيا.

وقال زيلينسكي إن “أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية واضحة محددة وفورية”.

واضاف “أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من ضمن البلدان (المطالَبة) بتقديم ضمانات أمنية واضحة وصريحة”.

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