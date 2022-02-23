2022/02/23 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبرت المخرجة التونسية إيناس بن عثمان عن استيائها من منع عرض فيلمها “سلوى” خلال المسابقة الرسمية للأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة.تحدثت إيناس بن عثمان عن أسباب منع عرض فيلمها خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل قائلة إن الأسباب لم تكن واضحة “لكن أنا أعرف الأسباب كانت تقال من بين السطور وهو […]

ظهرت المقالة بعد منع عرض فيلمها..



مخرجة تونسية تتساءل: لماذا نتقبل مشاهد العنف ولا نتقبل مشاهد الجنس؟ أولاً على ايرث نيوز.

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